Одного из украинских моряков отвезли на допрос в ФСБ

Новости Украины: "Суд" в Симферополе одного из украинских моряков увезли на допрос в ФСБ.

Подконтрольный России "суд" в Симферополе постановил взять под стражу мичмана Юрия Будзило, после чего украинского моряка отвезли на допрос в управление ФСБ. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в своем Facebook.

"Судья Киевского райсуда Симферополя Андрей Долгополов арестовал Юрия Будзило на два месяца. Сейчас его этапируют в здание управления ФСБ для предъявления обвинения и допроса", - написал он.

Ранее "суд" в Симферополе арестовал украинских моряков Виктора Беспальченко, Сергея Цыбизова, Андрея Оприско, Виктора Варемеза.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя Азовского моря. После этого спецназовцы РФ захватили ранее обстрелянные украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На них пребывли 24 моряка, шестеро были ранены.

Россия объявила о намерении судить задержанных украинских моряков за якобы незаконное пересечение государственной границы. Суд над 12 украинцами состоится в оккупированном Симферополе 27 ноября, вторую группу моряков будут судить завтра, а раненых - позже в Керчи.