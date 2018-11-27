Командир захваченного буксира "Яны Капу" своей вины не признает

Новости Украины: Командир буксира "Яны Капу" своей вины не признает, потому как "ничьих границ не нарушали".

Командир захваченного российскими силовиками рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук виновным себя не признает, поскольку украинские корабли "ничьих границ не нарушали". Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева, который посетил своего подзащитного в Белогорском ИВС.

"Держится хорошо. Рассказал, что когда задерживали, подвергся физическому воздействию, но сильно не били. Его допросили, он рассказал, как было: "Стояли, ждали лоцмана, затем на нас напали. Ничьих границ не нарушали, виновным себя не считаю", - рассказал адвокат.

По его словам, Мельничук сказал, что понимает: "это политическое дело, и моряки стали заложниками ситуации".

Наумлюк добавил, что вместе с Мельничуком в Белогорск привозили Евгения Семидоцкого и Вячеслава Зинченко. Однако следователь утверждает, что Зинченко содержится в Алуштинском ИВС.

"У всех троих суд по мере пресечения завтра", - добавил журналист.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против трех украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. После этого спецназовцы РФ захватили предварительно обстрелянные украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На них находились 24 моряка. Сообщалось также о шести раненых, однако первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко 27 ноября сообщила, что, согласно уточненным данным, ранены четверо задержанных, один из них в тяжелом состоянии.

Россия объявила о намерении судить задержанных украинских моряков за якобы незаконное пересечение государственной границы.

Суд над 12 украинцами состоится в оккупированном Симферополе 27 ноября, вторую группу моряков будут судить завтра, а раненых - позже в Керчи.

На данный момент "суд" в Симферополе арестовал на два месяца украинских моряков Виктора Беспальченко, Сергея Цибизова, Андрея Опрыско, Виктора Варемеза и Юрия Будзило.