Подконтрольный России "суд" арестовал еще одного украинского моряка

Новости Украины: Симферопольский "суд" арестовал старшего матроса украинского буксира "Яны Капу".

Подконтрольный России "суд" в Симферополе арестовал на два месяца старшего матроса украинского рейдового буксира "Яны Капу" Владимира Терещенко. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк.

"Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал старшего матроса буксира "Яны Капу" Владимира Терещенко. У него, так же, как у Владимира Варемеза, были адвокаты по назначению", - написал он.

Ранее "суд" в Симферополе арестовал на два месяца украинских моряков Виктора Беспальченко, Сергея Цибизова, Андрея Опрыско, Виктора Варемеза и Юрия Будзило.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против трех украинских кораблей, совершавших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. После этого спецназовцы РФ захватили ранее обстрелянные украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На них находились 24 моряка. Сообщалось также о шести раненых, однако первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко 27 ноября сообщила, что, по уточненным данным, ранены четверо задержанных, один из них - в тяжелом состоянии.

Россия объявила о намерении судить задержанных украинских моряков за якобы незаконное пересечение государственной границы.

"Суд" над 12 украинцами состоится в оккупированном Симферополе 27 ноября, вторую группу моряков будут судить завтра, а раненых — позже в Керчи.