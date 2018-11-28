Арестованный в Крыму украинский моряк передал записку родным

Новости Украины: Адвокат арестованного в Крыму моряка рассказала, что Сергея Цибизова не били, но психологически давили для дачи показаний.

Арестованный в Крыму украинский военный моряк Сергей Цыбизов передал через адвоката Оксану Железняк записку родным.

Об этом сообщает "Крым Реалии". "У меня все хорошо. Не волнуйтесь. Всех люблю, целую!", – коротко написал 21-летний моряк в записке.

Записка, которую написал Цыбизов, ru.krymr.com

Адвокат Железняк сообщил, что Цыбизова "не били, однако психологически склоняли к даче показаний". После судебного заседания ему должны были предъявить обвинение. Сергей Цыбизов, судя по опубликованным спискам захваченных моряков, служил матросом на артиллерийском катере Никополь.

Как сообщалось, в Симферополе "суд" оккупантов арестовал 15 украинских моряков.

Напомним, вечером 25 ноября российские военные обстреляли и захватили суда ВМС ВСУ в Керченском проливе. В российском плену удерживаются 24 украинских моряка, среди них есть раненые.