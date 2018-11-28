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Арестованный в Крыму украинский моряк передал записку родным

Арестованный в Крыму украинский моряк передал записку родным
09:08 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Адвокат арестованного в Крыму моряка рассказала, что Сергея Цибизова не били, но психологически давили для дачи показаний.

Арестованный в Крыму украинский военный моряк Сергей Цыбизов передал через адвоката Оксану Железняк записку родным.

Об этом сообщает "Крым Реалии". "У меня все хорошо. Не волнуйтесь. Всех люблю, целую!", – коротко написал 21-летний моряк в записке.

Записка, которую написал Цыбизов, ru.krymr.com

Адвокат Железняк сообщил, что Цыбизова "не били, однако психологически склоняли к даче показаний". После судебного заседания ему должны были предъявить обвинение. Сергей Цыбизов, судя по опубликованным спискам захваченных моряков, служил матросом на артиллерийском катере Никополь.

Подконтрольный РФ "суд" арестовал 12 украинских моряков

Как сообщалось, в Симферополе "суд" оккупантов арестовал 15 украинских моряков.

Напомним, вечером 25 ноября российские военные обстреляли и захватили суда ВМС ВСУ в Керченском проливе. В российском плену удерживаются 24 украинских моряка, среди них есть раненые. 

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Все по теме:

Азовское море, Симферополь, Крым, Керченский пролив, ФСБ, Украинские моряки, Сергей Цыбизов.
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