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Подконтрольный РФ "суд" арестовал 12 украинских моряков

Подконтрольный РФ &quot;суд&quot; арестовал 12 украинских моряков
20:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Симферопольский "суд" окончил судебные заседания по делу о захваченных украинских моряках.

Подконтрольный РФ Киевский районный суд оккупированного Симферополя закончил на сегодня судебные заседания по избранию меры пресечения для захваченных ФСБ украинских моряков. Арестованы 12 человек. Об этом в Facebook сообщает журналист Антон Наумлюк.

По его словам, украинцы были арестованы до 25 января 2019 года. Он также приводит их имена: Владимир Варимез, Сергей Цыбизов, Андрей Опрыско, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Роман Мокряк, Михаил Власюк, Сергей Попов, Юрий Будзыло, Владислав Костышин, Богдан Головаш и Сергей Чулиба.

"Они будут находиться в Симферопольском СИЗО, сейчас их доставляют в ФСБ для вручения обвинения по части 3 статьи 322 УК РФ - "незаконное пересечение границы РФ группой лиц по предварительному сговору" и допроса. Максимальное наказание по статье - шесть лет лишения свободы", - рассказал Наумлюк.

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"О пытках никто из тех, с кем удалось сегодня увидеться независимым адвокатам, не сообщал, но о психологическом давлении, которое оказывали сотрудники ФСБ, чтобы получить "необходимые показания", говорил, например, Сергей Цыбизов, видео-допрос которого распространили вчера российские СМИ", - отметил он.

Напомним, 25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену удерживаются 24 украинских моряка.

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АР Крым, Россия, Симферополь, Суд, РФ, Украинские моряки, Росиийская Федерация.
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