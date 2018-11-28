В столичном метро одна из веток остановилась в час пик

Новости Украины: В столице в час пик "красная" ветка метро временно остановилась.

В метро на Святошинско-Броварской линии временно приостановлено движение поездов. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, пассажиров на станции метро Крещатик попросили освободить вагоны, объявив что поезд дальше не едет.

Вход на станцию "Крещатик" закрыт. Пассажиров попросили пользоваться наземным транспортом. Также закрыта станция метро "Вокзальная".

Как сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена, остановка поездов на Святошинско-Броварской линии метро утром 28 ноября произошла по техническим причинам. Движение поездов уже восстановлено.

"Была 3-минутная остановка по техническим причинам. Уже работаем в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе.