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В столичном метро одна из веток остановилась в час пик

В столичном метро одна из веток остановилась в час пик
09:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В столице в час пик "красная" ветка метро временно остановилась.

В метро на Святошинско-Броварской линии временно приостановлено движение поездов. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, пассажиров на станции метро Крещатик попросили освободить вагоны, объявив что поезд дальше не едет.

Вход на станцию "Крещатик" закрыт. Пассажиров попросили пользоваться наземным транспортом. Также закрыта станция метро "Вокзальная".

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Как сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена, остановка поездов на Святошинско-Броварской линии метро утром 28 ноября произошла по техническим причинам. Движение поездов уже восстановлено.

"Была 3-минутная остановка по техническим причинам. Уже работаем в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе.

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Киев, Метро, Остановка, Красная линия, Киевское метро, Святошинско-Броварская линия.
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