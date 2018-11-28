Скачать
Среда, 28.11.2018
Военное положение в Украине вступило в силу – опубликован указ
Военное положение в Украине вступило в силу – опубликован указ
Парубий подписал закон о президентских выборах
Парубий подписал закон о президентских выборах
Владелец Лиона: Мы не знаем, отправимся ли в Украину
Владелец Лиона: Мы не знаем, отправимся ли в Украину
Украинская телеведущая назвала самые бестактные вопросы, которые раздражают
Украинская телеведущая назвала самые бестактные вопросы

Украинцев призывают быть осторожными: на дорогах - гололед

Украинцев призывают быть осторожными: на дорогах - гололед
10:55 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: На дорогах большинства регионов Украины гололедица, вероятны нарушения движения транспорта.

На дорогах большинства областей Украины сегодня, 28 ноября, будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на синоптиков.

"По данным Укргидрометцентра, 28 ноября на дорогах большинства областей страны гололедица, в южной и восточной части порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах, поэтому советуют быть осторожными.

Также граждан предупреждают об изменении гидрологической ситуации на водоемах. "С 28 по 30 ноября на реках страны (кроме украинского участка Дуная) и Киевском водохранилище продолжится усиление ледовых явлений до установления ледостава на отдельных участках; на остальных днепровских водохранилищах (кроме Каховского) ожидается появление первичных ледовых явлений", - добавляется в сообщении.

Снегопады, шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды

Напомним, по прогнозам синоптиков сегодня в большинстве областей Украины ожидается переменно облачная погода, без осадков. Исключением станут лишь южные регионы, а также Луганская, Донецкая области и оккупированный Крым. Там ожидаются осадки в виде снега или дождя. Температура воздуха днем составит максимально +5 градусов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Транспорт, Гололед, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Укрзализныця отменила возврат билетов онлайн
02 Что подарить на Новый год 2019: совет астролога и нумеролога
03 Порошенко: Помпео пообещал полную поддержку, включая военную
04 Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ
05 Порошенко рассказал, как пытался поговорить с Путиным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Американцам дали рекомендации, как себя вести в Украине
Порошенко: НАТО может поддержать Украину заходом нескольких судов в Черное море
Украинцев призывают быть осторожными: на дорогах - гололед
Украинцев призывают быть осторожными: на дорогах - гололед
Австрия не будет участвовать в создании армии ЕС
Австрия не будет участвовать в создании армии ЕС
Рецепт дня: имбирное печенье
Рецепт дня: имбирное печенье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь