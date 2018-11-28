Украинцев призывают быть осторожными: на дорогах - гололед

Новости Украины: На дорогах большинства регионов Украины гололедица, вероятны нарушения движения транспорта.

На дорогах большинства областей Украины сегодня, 28 ноября, будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на синоптиков.

"По данным Укргидрометцентра, 28 ноября на дорогах большинства областей страны гололедица, в южной и восточной части порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах, поэтому советуют быть осторожными.

Также граждан предупреждают об изменении гидрологической ситуации на водоемах. "С 28 по 30 ноября на реках страны (кроме украинского участка Дуная) и Киевском водохранилище продолжится усиление ледовых явлений до установления ледостава на отдельных участках; на остальных днепровских водохранилищах (кроме Каховского) ожидается появление первичных ледовых явлений", - добавляется в сообщении.

Напомним, по прогнозам синоптиков сегодня в большинстве областей Украины ожидается переменно облачная погода, без осадков. Исключением станут лишь южные регионы, а также Луганская, Донецкая области и оккупированный Крым. Там ожидаются осадки в виде снега или дождя. Температура воздуха днем составит максимально +5 градусов.