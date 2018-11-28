Во Львове устроили пожог двух банковских отделений

Новости Украины: Во Львове совершили поджог двух банковских помещений, обстоятельства происшествий устанавливаются.

Сегодня, во Львове подожгли два банковских отделения "Альфа-Банка". Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

"28 ноября во Львове, в 3:05 и 3:36, совершен поджог отделений "Альфа-Банка" по адресам ул. Политехническая, 1, и ул. Чорновила, 45", – говорится в сообщении. Как заявили в ведомстве, пожары ликвидировали в 3:27 и 3:53.

На данный момент обстоятельства дела устанавливаются.

Как сообщил координатор ОО "Варта 1", сотрудничавшая с правоохранительными органами, на своей странице в Facebook, депутат Львовского ГС Игорь Зинкевич, неизвестные бросили в помещения отделений зажигательную смесь.

"На ул. Политехнической неизвестные разбили окно помещения "Альфа-Банка" и бросили зажигательную смесь. В результате произошло возгорание помещения на площади 4 кв. м. На перекрестке ул. Чорновила неизвестные лица, разбив окно помещения "Альфа-Банка", бросили зажигательную смесь, в результате чего огнем повреждены 5 кв. м помещения", - написал гордеп.