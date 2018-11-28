Россия перебрасывает в Крым противокорабельные ракетные комплексы: видео

Новости Украины: В аннексированном Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи.

Россия перебрасывает в Крым береговые противокорабельные комплексы "Бал". Об этом сообщают волонтеры фонда "Вернись живым".

Они отметили, что на видео, опубликованном в одной из соцсетей, зафиксировано, как 28 ноября на 15-м километре трассы Севастополь-Керчь в сопровождении полицейских авто движется колонна военной техники.

"Неужели в РФ боятся введения в Украине военного положения? Или это, возможно, очередные "учения"? Пусть там что, но мы всегда должны быть начеку", - отметили в "Вернись живым".

Напомним, "Бал" - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Ч-35. С 2008 года находится на вооружении ВС России. Оккупанты стягивают военную технику к прибрежным районам в аннексированном Крыму, передает ATR.

Ранее украинская разведка сообщила, что в оккупированном Крыму сейчас находится 31,5 тыс. российских военных, а за период оккупации значительно увеличено количество противокорабельных ракетных комплексов, подводных лодок, авиации, восстановлены военные аэродромы.