Скачать
Среда, 28.11.2018
Президент Украины подписал закон о военном положении
Президент Украины подписал закон о военном положении
Парубий подписал закон о президентских выборах
Парубий подписал закон о президентских выборах
Лига чемпионов: расписание матчей 28 ноября
Лига чемпионов: расписание матчей 28 ноября
Украинка показала наряд, в котором появится на &quot;Мисс Вселенная 2018&quot;
Украинка показала наряд, в котором появится на "Мисс Вселенная 2018"

Россия перебрасывает в Крым противокорабельные ракетные комплексы: видео

Россия перебрасывает в Крым противокорабельные ракетные комплексы: видео
11:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости Украины: В аннексированном Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи.

Россия перебрасывает в Крым береговые противокорабельные комплексы "Бал". Об этом сообщают волонтеры фонда "Вернись живым".

Они отметили, что на видео, опубликованном в одной из соцсетей, зафиксировано, как 28 ноября на 15-м километре трассы Севастополь-Керчь в сопровождении полицейских авто движется колонна военной техники.

"Неужели в РФ боятся введения в Украине военного положения? Или это, возможно, очередные "учения"? Пусть там что, но мы всегда должны быть начеку", - отметили в "Вернись живым".

Напомним, "Бал" - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Ч-35. С 2008 года находится на вооружении ВС России. Оккупанты стягивают военную технику к прибрежным районам в аннексированном Крыму, передает ATR.

Эскалация в Азовском море: Россия подняла ударные вертолеты Ка-52 на боевой курс

Ранее украинская разведка сообщила, что в оккупированном Крыму сейчас находится 31,5 тыс. российских военных, а за период оккупации значительно увеличено количество противокорабельных ракетных комплексов, подводных лодок, авиации, восстановлены военные аэродромы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Крым, Керчь, Бал, Противокорабельные ракетные комплексы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Укрзализныця отменила возврат билетов онлайн
02 Что подарить на Новый год 2019: совет астролога и нумеролога
03 Порошенко: Помпео пообещал полную поддержку, включая военную
04 Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ
05 Военное положение в Украине вступило в силу – опубликован указ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Американцам дали рекомендации, как себя вести в Украине
Порошенко: НАТО может поддержать Украину заходом нескольких судов в Черное море
Украинцев призывают быть осторожными: на дорогах - гололед
Украинцев призывают быть осторожными: на дорогах - гололед
В Украине появилось новое министерство
В Украине появилось новое министерство
Маникюр 2018: ромашковый маникюр для тех, кто соскучился за летом (Фото)
Маникюр 2018: ромашковый маникюр для тех, кто соскучился за летом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь