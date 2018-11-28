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У активистки Украинского культурного центра проводят обыск

У активистки Украинского культурного центра проводят обыск
12:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины: У одной из активисток УКЦ в Крыму обыскивают дом.

Оккупанты в Симферополе проводят обыск в доме активистки Украинского культурного центра Галины Балабан. Как сообщает "Крымская правозащитная группа" в Facebook, обыски начались сегодня утром.

"У активистки Украинского культурного центра Галины Балабан в Симферополе проходит обыск. Крымская правозащитная группа пытается связаться с адвокатом", - говорится в сообщении.

"Адвокат Балабан сообщил, что ее телефон выключен, а местонахождение неизвестно", - добавила правозащитная организация.

В правозащитной организации напомнили, что ранее, 29 августа,  обыск проводился у Ольги Павленко, которая тоже была активисткой того же центра.После чего Ольга с еще одним активистом центра вынуждено покинули оккупованный Крым.

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Ранее, в апреле 2018 года акивистов УКЦ Елену Попову и Ольгу Павленко вызвал "на беседу" страший помошник "прокуратура" Симферопроля.  Его интересовали работа ЦКВ и процесс выпуска газеты. Активистки воспользовались правом не свидетельствовать против себя и своих близких.

Также отмечается, что подобные беседы проводили и будут проводить.

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Украина, Крым, Обыск, Активистка, Украинский культурный центр, УКЦ, Галина Балабан.
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