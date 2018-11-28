На незаконной продаже оружия задержали нацгвардейца

Новости Украины: Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой задержали подозреваемых в незаконной продаже оружия.

В Киеве сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой блокировали деятельность группировки, специализировавшейся на сбыте огнестрельного оружия. Был задержан нацгвардеец. Об этом сообщает СБУ.

Співробітники СБ України блокували у Києві діяльність угруповання, яке спеціалізувалось на збуті вогнепальної зброї. Учасника угруповання -військовослужбовця Нацгвардії затримано під час спроби продажу восьми одиниць вогнепальної зброї https://t.co/qTOju9y1Y2 pic.twitter.com/0cWfE4FLkj — СБ України (@ServiceSsu) 28 ноября 2018 г.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки, в состав которой входил военнослужащий Нацгвардии, заказывали за рубежом "комплектующие" для сбора оружия. Товар они получали по международным почтовым отправлениям. Злоумышленники собирали средства поражения и реализовывали клиентам на "черном рынке", в том числе представителям уголовных кругов. Средняя стоимость одной единицы оружия составляла две тысячи долларов США", - говорится в сообщении.

Военнослужащего Нацгвардии задержали в Киеве при попытке сбыта восьми единиц огнестрельного оружия. Сотрудники СБУ, проводя следственные действия по месту жительства фигурантов дела, изъяли запчасти к короткоствольному огнестрельному ружью, а именно пистолетных затворов, рамок, стволов, магазинов.