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На незаконной продаже оружия задержали нацгвардейца

На незаконной продаже оружия задержали нацгвардейца
14:33 Сегодня Телеграф Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины: Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой задержали подозреваемых в незаконной продаже оружия.

В Киеве сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой блокировали деятельность группировки, специализировавшейся на сбыте огнестрельного оружия. Был задержан нацгвардеец. Об этом сообщает СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки, в состав которой входил военнослужащий Нацгвардии, заказывали за рубежом "комплектующие" для сбора оружия. Товар они получали по международным почтовым отправлениям. Злоумышленники собирали средства поражения и реализовывали клиентам на "черном рынке", в том числе представителям уголовных кругов. Средняя стоимость одной единицы оружия составляла две тысячи долларов США", - говорится в сообщении.

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Военнослужащего Нацгвардии задержали в Киеве при попытке сбыта восьми единиц огнестрельного оружия. Сотрудники СБУ, проводя следственные действия по месту жительства фигурантов дела, изъяли запчасти к короткоствольному огнестрельному ружью, а именно пистолетных затворов, рамок, стволов, магазинов. 

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Все по теме:

СБУ, Оружие, Генпрокуратура, Нацгвардеец, Незаконная продажа оружия.
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