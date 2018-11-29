Ураган и шторм: украинцев предупредили о сильном ветре

Новости Украины: На юге и востоке Украины 29-30 ноября ожидаются сильные порывы ветра, порывы ветра 17-22 м/с.

На юге и востоке Украины 29-30 ноября ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на синоптиков.

"По данным Укргидрометцентра, 29-30 ноября в южной части и восточных областях порывы ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре призывают быть осторожными, так как на дорогах ожидается гололедица.

"29 ноября местами гололедица. По прогнозу Украинского гидрометцентра, в столице в четверг переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 3-5° мороза", - говорится в сообщении.

Напомним,погода в Украине в четверг, 29 ноября, будет морозной и ясной. При этом осадков не ожидается ни в одном регионе, кроме Крыма, где ожидается мокрый снег.

Холодной погода будет в западных областях Украины, где столбики термометров упадут до -2-6 градусов. Исключением станет лишь Закарпатская область, где дневная температура воздуха составит 0+2 градуса. При этом ни в одной области не будет идти снег и не будут лить дожди.

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