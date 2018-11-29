Конец осени будет холодным: ударят сильные морозы

Погода в Украине в четверг, 29 ноября, будет морозной и ясной. При этом осадков не ожидается ни в одном регионе, кроме Крыма, где ожидается мокрый снег. Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.
Холодной погода будет в западных областях Украины, где столбики термометров упадут до -2-6 градусов. Исключением станет лишь Закарпатская область, где дневная температура воздуха составит 0+2 градуса. При этом ни в одной области не будет идти снег и не будут лить дожди.
Стоит отметить, что 29 ноября в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).
В центральной части Украины и на севере прогноз погоды тоже не предвещает никаких осадков. Там будет ясно, а средняя температура воздуха день составит -3-5 градусов.
На востоке Украины плюсовая температура в четверг ожидается только в Запорожье – 0+2 градуса. В остальных областях прогнозируется температура -2-5 градусов. При этом в этих регионах не будет снега и дождей.
Что касается юга Украины, то там погода будет традиционно несколько теплее, чем в других регионах. Дневная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов. Осадков не будет нигде, кроме Крыма, где прогнозируют мокрый снег.
Прогноз погоды на четверг, 29 ноября, в городах Украины:
30 ноября в Киеве удержится холодная без осадков погода, температура ночью 10-15°С, днем 3-8°С мороза. В то же время 1 декабря в столице иногда снег, на дорогах гололедица, температура ночью 6-11°С, днем 3-8°С мороза.
Небольшой снег ожидается в Киеве 2 декабря, в то же время 3 декабря - без осадков.Температура ночью 9-14°С мороза; днем 2 декабря 3-8°С мороза, 3 декабря 0-5°С мороза.