Конец осени будет холодным: ударят сильные морозы

Новости Украины: В Украине в четверг, 29 ноября, будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура днем до 8°С мороза.

Погода в Украине в четверг, 29 ноября, будет морозной и ясной. При этом осадков не ожидается ни в одном регионе, кроме Крыма, где ожидается мокрый снег. Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

Холодной погода будет в западных областях Украины, где столбики термометров упадут до -2-6 градусов. Исключением станет лишь Закарпатская область, где дневная температура воздуха составит 0+2 градуса. При этом ни в одной области не будет идти снег и не будут лить дожди.

Стоит отметить, что 29 ноября в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

В центральной части Украины и на севере прогноз погоды тоже не предвещает никаких осадков. Там будет ясно, а средняя температура воздуха день составит -3-5 градусов.

На востоке Украины плюсовая температура в четверг ожидается только в Запорожье – 0+2 градуса. В остальных областях прогнозируется температура -2-5 градусов. При этом в этих регионах не будет снега и дождей.

Что касается юга Украины, то там погода будет традиционно несколько теплее, чем в других регионах. Дневная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов. Осадков не будет нигде, кроме Крыма, где прогнозируют мокрый снег.

Прогноз погоды на четверг, 29 ноября, в городах Украины:

Ужгород – 0...+2

Львов – -2...-4

Ивано-Франковск – -4...-6

Тернополь – -2...-4

Черновцы – -4...-6

Хмельницкий – -3...-5

Луцк – -2...-4

Ровно – -2...-4

Житомир – -2...-4

Винница – -3...-5

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – 0...+2

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – -2...-4

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -3...-5

Сумы – -3...-5

Полтава – -3...-5

Днепр – -2...-4

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...-2

Луганск – -2...-4

Харьков – -3...-5

Киев – -3...-5

30 ноября в Киеве удержится холодная без осадков погода, температура ночью 10-15°С, днем 3-8°С мороза. В то же время 1 декабря в столице иногда снег, на дорогах гололедица, температура ночью 6-11°С, днем 3-8°С мороза.

Небольшой снег ожидается в Киеве 2 декабря, в то же время 3 декабря - без осадков.Температура ночью 9-14°С мороза; днем 2 декабря 3-8°С мороза, 3 декабря 0-5°С мороза.