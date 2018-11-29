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Россия разметила ракетный дивизион С-400 на границе с Украиной

Россия разметила ракетный дивизион С-400 на границе с Украиной
12:48 Сегодня Телеграф Фото: vpk-news.ru

Новости Украины: На границе с Украиной в оккупированном Джанкое россияне запустили на боевое дежурство четвертый дивизион зенитно ракетных комплексов С-400.

На севере Крыма в Джанкое четвертый российский дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 заступил на боевое дежурство.

Об этом "Интерфаксу" сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Сообщается, что сегодня ЗРК С-400 "Триумф"заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне полуострова. 

Как известно, в ходе выполнения боевых задач были развернуты боевые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, начали обнаружение и отслеживание целей.

Ранее Россия уже разместила три аналогичных комплекса в аннексированном Крыму. В 2017 году в январе в Феодосии на боевое дежурство заступил первый и второй дивизионы С-400, а в январе 2018 в Оккупированном Севастополе третий дивизион С-400.

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Справка.  Россия выпускает С-400 с 2007 года. Она способна поражать аэродинамические объекты на расстоянии до 400 км, а тактические баллистические цели, летящие со скоростью 4,8 км/с, на расстоянии до 60 км.

Напомним, 25 ноября Россия совершила против Украины вопиющий акт агрессии. Российские военные напали на судна ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила 24 украинских моряка в плен. В связи с нарастанием агрессии со стороны РФ в 10 областях Украины введено военное положение.

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Россия, Крым, Джанкой, ЗРК С-400.
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