Украина будет просить закрытия Босфорского пролива в связи с агрессией РФ

Новости Украины: Украина обратится к зарубежным странам с предложением закрыть Босфорский пролив после захвата военными РФ украинских судов и моряков в Керченском проливе.

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко во время выступления на 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности заявил, что Украина намерена обращаться к зарубежным странам с предложением закрытия Босфорского пролива после захвата российскими военными украинских судов и моряков после нападения в Керченском проливе.

Воронченко выразил надежду, что мировое сообщество примет решение и признает, что РФ осуществила агрессию в отношении Украины. Украина согласно нормами конвенции Монтре, а именно - 19-ому пункту, намерена пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права.

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина защищает не только себя, но и западный мир. Россия пытается установить и распространить свое доминирование в Балтийском море, в Арктике, на Среднем и Дальнем Востоке, а взятие Украины под контроль является критически важным, так как полная реализация тех демократических и евроатлантических преобразований приведет к краху имперских амбиций и авторитарной государственной машины Российской Федерации.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, вследствие чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям. . Все 24 моряка, находившихся на судах, попали в плен. Трое из них ранены. Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).