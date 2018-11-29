На помощь захваченным украинским морякам крымчане собрали крупную сумму денег

Новости Украины: Жители Крыма собрали около 59 тысяч гривен, чтобы оказать помощь украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.

Активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял заявил, что на оказание помощи украинским морякам в Крыму уже собрано около 140 тысяч рублей (59 тысяч гривен).

Когда появилась информация о том, что задержанным "не дали забрать из кораблей личные вещи", многие люди начали говорить о необходимости помочь задержанным. На данный момент, сбор средств приостановлен.

Джелял сообщил, что передачи в СИЗО имеют свою специфику и ряд условий: в какой упаковке, что можно передавать, качества, и так далее. Задержанным украинским морякам уже сегодня, 29 ноября, должны сделать первые передачи главного, необходимого, всем ребятам, кроме трех, которые находятся в больнице Керчи.

Крымскотатарский активист призвал родственников и неравнодушных людей не переживать за украинцев, так как в СИЗО Симферополя находится много несправедливо осужденных, и они достойно встретят моряков. Первые необходимые вещи уже переданы.

Как сообщалось ранее, адвокат Эдем Семедляев сообщил, что капитан украинского буксира "Яны Капу" Олег Мельничук в среду, 28 ноября, на заседании Киевского райсуда Симферополя во время избрания ему меры пресечения воспользовался правом на переводчика. В итоге, Олегу Мельничуку тоже избрали меру пресечения сроком на 2 месяца, то есть до 25 января 2019 года.