Капитан захваченного украинского буксира в "суде" Крыма потребовал переводчика

Новости Украины: Капитан украинского буксира "Яны Капу" Олег Мельничук на заседании Киевского райсуда Симферополя воспользовался правом на переводчика.

Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что капитан украинского буксира "Яны Капу" Олег Мельничук в среду, 28 ноября, на заседании Киевского райсуда Симферополя во время избрания ему меры пресечения воспользовался правом на переводчика. Украинского моряка, которого РФ задержала в Керченском проливе, подозревают в нарушении границ России.

Семедляев рассказал, что суд проходил как под копирку, всех 24 моряков. В итоге, Олегу Мельничуку тоже избрали меру пресечения сроком на 2 месяца, то есть до 25 января 2019 года. Он попросил переводчика, так как не полностью понимает речь.

В суде украинский моряк заявил, что не признает себя виновным, считает себя непричастным к этому делу и готов отстаивать свою невиновность в любом месте, в том числе и в судах. Семедляеву накануне удалось на несколько минут пообщаться с украинцем в изоляторе временного содержания города Белогорск. Они согласовали позицию по делу, и договорились, что данное решение будут обжаловать.

Напомним, 28 ноября Киевский райсуд Симферополя вынес приговоры украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2019 года.

Ранее, командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявляет, что захваченных в Керченском проливе украинских военнослужащих заставляют под давлением давать неправдивые показания.

ФСБ ранее обнародовала видеозаписи, на которых трое украинских военнослужащих с кораблей, задержанных 25 ноября в районе Керченского пролива, дают показания. Среди них - капитан 3 ранга В.Лисовой. Кадры показали в эфире телеканала "Россия 24". В.Лисовой сказал на камеру, что "игнорировал сознательно" радио-запросы российских пограничников и "осознавал, что действия группировки кораблей ВМС Украины в Керченском проливе носят провокационный характер".