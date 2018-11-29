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Военное положение: В Крым смогут попасть только украинцы

Военное положение: В Крым смогут попасть только украинцы
16:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Иностранцы, которые ранее въехали в аннексированный Крым, смогут беспрепятственно покинуть полуостров.

Административную границу с аннексированным Россией Крымом смогут пересечь только граждане Украины.

"Что касается админграницы, то ее можно будет пересечь исключительно по украинским документам. Это в направлении Крыма", - сказал руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, все иностранные граждане, ранее въехавшие на территорию аннексированного полуострова, смогут беспрепятственно выехать.

"В случае, если в это время будут возвращаться с временно оккупированной территории иностранцы, которые до этого времени въехали на законных основаниях, они будут пропущены", - пояснил А.Демченко.

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Вместе с тем он добавил, что в настоящее время отсутствуют основания для соответствующих решений руководства Операции объединенных сил (ООС) не допускать въезд иностранных граждан на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

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Украина, Крым, Военное положение, Оккупированный Крым, Военное положение в Украине.
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