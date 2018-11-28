В Крыму вынесли приговоры украинским морякам

Новости Украины: В Симферополе оккупационная власть выносит приговоры украинским морякам, задержанными в Керченском проливе.

Киевский райсуд Симферополя в среду постановил арестовать до 25 января 2019 года командира дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимира Лисового, задержанного российскими пограничниками в Черном море.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2019 года", - сказал судья Андрей Долгополов.

Следователь просил арестовать украинца на время предварительного следствия, адвокат - избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

"Никакого опасного маневрирования я не проводил. Я не нарушал правил судоходства", - сказал офицер в суде.

Он - уроженец Севастополя, проживает в Одессе, женат, воспитывает малолетнего ребенка. Родители моряка живут в Ялте. Они присутствовали на заседании суда.

Киевский райсуд Симферополя в среду также избрал меру пресечения в виде ареста до 25 января 2019 года командиру задержанного за нарушение российской границы бронекатера ВМС Украины "Никополь" Богдану Небылице, передал корреспондент из здания суда.

В Симферополе кроме того арестованы до 25 января 2019 года командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук и бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, сотрудник СБУ Андрей Драч, а также Владимир Лисовой, Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко.

ФСБ ранее обнародовала видеозаписи, на которых трое украинских военнослужащих с кораблей, задержанных 25 ноября в районе Керченского пролива, дают показания. Среди них - капитан 3 ранга В.Лисовой. Кадры показали в эфире телеканала "Россия 24". В.Лисовой сказал на камеру, что "игнорировал сознательно" радио-запросы российских пограничников и "осознавал, что действия группировки кораблей ВМС Украины в Керченском проливе носят провокационный характер".

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что украинские моряки дали ложные показания под давлением.

Кроме того, Киевский райсуд Симферополя в среду отправил под стражу, как пишут российские СМИ, сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Драча, находившегося на бронекатере "Никополь".

"Избрать Драчу меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2019 года", - сказал судья Виктор Можелянский.

Ранее СБУ подтвердила, что на борту задержанных кораблей были сотрудники контрразведки.

Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, заявил пресс-центр СБУ.

По данным ФСБ, сотрудников СБУ было двое.