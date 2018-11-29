В Херсонской области во всех медучреждениях установят видеокамеры

Новости Украины: Во время военного положения осуществляется защита всех учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность региона и населения, в том числе и учреждений здравоохранения.

На Херсонщине, в которой введено военное положение, во всех учреждениях здравоохранения установят камеры видеонаблюдения. Об этом проинформировал в четверг на брифинге в Херсонской облгосадминистрации директор Департамента здравоохранения ОГА Виктор Короленко.

"То, что сейчас будет увеличено: поданы заявки для финансирования видео наблюдения во всех учреждениях здравоохранения. Там, где они есть, они остаются, а где их нет - они сейчас будут приобретены и установлены", - рассказал Короленко.

Сейчас медицинские учреждения в области переходят под усиленную охраны Государственной службы охраны, отметил Короленко.

Как сообщалось, 26 ноября 2018 года Верховная Рада Украины приняла Закон "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в десяти областях - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой.