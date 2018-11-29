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В Киеве утонул мужчина в бассейне одного из фитнес-клубов

В Киеве утонул мужчина в бассейне одного из фитнес-клубов
17:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: В Киеве в бассейне одного из спортклубов в среду, 28 ноября, утонул 30-летний мужчина, обстоятельства трагедии устанавливаются.

В пресс-службе полиции Подольского района Киева сообщили, что в среду, 28 ноября, в бассейне одного из спортклубов сети Sport Life утонул мужчина. 

Сообщается, что что на линию "102" около 15:40 поступил вызов о несчастном случае по данному адресу. По прибытию на место происшествия информация подтвердилась. По предварительной информации, утонул мужчина в возрасте 30 лет. Обстоятельства трагедии выясняются. Сотрудники спортзала отказываются комментировать случившееся. 

Сотрудники полиции опрашивают сотрудников заведения и изучают видео из камер видеонаблюдения. Также правоохранители добавили, что в некоторых СМИ появилась информация, что у мужчины не было рук, но это неправда.

Напомним, из больницы в Керчи выписали трех раненых украинцев, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе. По неподтвержденной информации, российские власти намерены перевезти арестованных украинских моряков из Симферополя в Москву. Чубаров отметил, что в случае, если украинских моряков действительно переведут в Москву, положительной стороной станет то, что у дипломатов будет больше шансов на их посещение. 

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Киев, Бассейн, Спортклуб, Утонул мужчина.
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