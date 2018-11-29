Чубаров сообщил, что арестованных украинских моряков могут перевезти из Крыма

Новости Украины: Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что украинских моряков по имеющейся информации намерены перевезти из Крыма в Москву.

Народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что российские власти намерены перевезти арестованных украинских моряков из Симферополя в Москву. При этом, Чубаров отметил, что данная информация пока не подтверждена.

Крымскотатарский активист Нариман Джелял со ссылкой на адвокатов Джемиля Темишева и Эмине Авамилеву также подтвердил, что имеет такую информацию. Сообщается, что моряков вывозят предположительно в СИЗО Лефортово. Нариман Джемлял также сегодня сообщил, что раненные моряки, которые находились в Керчи, 29 ноября были вывезены в Симферополь. Сколько моряков уже отправлены за пределы Крыма, не уточняется.

Чубаров отметил, что в случае, если украинских моряков действительно переведут в Москву, положительной стороной станет то, что у дипломатов будет больше шансов на их посещение. Крымские активисты в очередях ожидают возможности передать украинским морякам продукты. По словам Р.Чубарова, волонтеры собрали деньги на то, чтобы купить продукты и товары первой необходимости для арестованных.

Как сообщалось ранее, адвокат Эдем Семедляев сообщил, что капитан украинского буксира "Яны Капу" Олег Мельничук в среду, 28 ноября, на заседании Киевского райсуда Симферополя во время избрания ему меры пресечения воспользовался правом на переводчика. В итоге, Олегу Мельничуку тоже избрали меру пресечения сроком на 2 месяца, то есть до 25 января 2019 года.

Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Все 24 моряка, которые находились на судах, попали в плен. Трое из них ранены. Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).