Скачать
Четверг, 29.11.2018
Нападение России в Азовском море: СБУ обнародовала доказательства
Нападение России в Азовском море: СБУ обнародовала доказательства
Чубаров сообщил, что арестованных украинских моряков могут перевезти из Крыма
Пленных украинских моряков вывозят из Крыма
Ворскла - Арсенал в Лиге Европы: где и когда смотреть
Ворскла - Арсенал в Лиге Европы: где и когда смотреть
Рождественский пост 2018-2019: что и когда можно есть
Рождественский пост 2018-2019: что и когда можно есть

Чубаров сообщил, что арестованных украинских моряков могут перевезти из Крыма

Чубаров сообщил, что арестованных украинских моряков могут перевезти из Крыма
16:42 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что украинских моряков по имеющейся информации намерены перевезти из Крыма в Москву.

Народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что российские власти намерены перевезти арестованных украинских моряков из Симферополя в Москву. При этом, Чубаров отметил, что данная информация пока не подтверждена.

Крымскотатарский активист Нариман Джелял со ссылкой на адвокатов Джемиля Темишева и Эмине Авамилеву также подтвердил, что имеет такую информацию. Сообщается, что моряков вывозят предположительно в СИЗО Лефортово. Нариман Джемлял также сегодня сообщил, что раненные моряки, которые находились в Керчи, 29 ноября были вывезены в Симферополь. Сколько моряков уже отправлены за пределы Крыма, не уточняется.

Чубаров отметил, что в случае, если украинских моряков действительно переведут в Москву, положительной стороной станет то, что у дипломатов будет больше шансов на их посещение. Крымские активисты в очередях ожидают возможности передать украинским морякам продукты. По словам Р.Чубарова, волонтеры собрали деньги на то, чтобы купить продукты и товары первой необходимости для арестованных.

Как сообщалось ранее, адвокат Эдем Семедляев сообщил, что капитан украинского буксира "Яны Капу" Олег Мельничук в среду, 28 ноября, на заседании Киевского райсуда Симферополя во время избрания ему меры пресечения воспользовался правом на переводчика. В итоге, Олегу Мельничуку тоже избрали меру пресечения сроком на 2 месяца, то есть до 25 января 2019 года.

Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Все 24 моряка, которые находились на судах, попали в плен. Трое из них ранены. Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Москва, Крым, СИЗО, Рефат Чубаров, Плен, Украинские моряки, Перемещение, Лефортово.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2018: все знаки Зодиака
02 Мобилизация из-за военного положения: кого и когда могут призвать
03 В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз
04 Керченской трагедия: тело стрелка кремировали и тайно похоронили
05 Капитан захваченного украинского буксира в "суде" Крыма потребовал переводчика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Военное положение: В Крым смогут попасть только украинцы
Военное положение: В Крым смогут попасть только украинцы
В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз
Погода: в конце недели ударят лютые морозы
Чехия включила Украину в список безопасных стран
Чехия включила Украину в список безопасных стран
Новый год 2019: как украсить праздничную елку в год свиньи
Новый год 2019: как украсить праздничную елку в год свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь