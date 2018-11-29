На Херсонщине некоторые города защитят блокпостами

Новости Украины: На данный момент определяются города, которым необходима круговая оборона.

На пограничной с аннексированным Россией Крыму Херсонщине в условиях введенного в регионе военного положения вокруг городов, которые нуждаются в усиленной защите, обустроят блокпосты. Об этом проинформировал в четверг на брифинге в Херсонской облгосадминистрации после завершения заседания Совета обороны Херсонской области председатель ОГА Андрей Гордеев.

"Генеральный штаб Украины совместно с оперативным командованием "Юг" определяет сейчас города, которые нуждаются в так называемой круговой обороне - путем обустройства блокпостов, пунктов, скажем так, въезда-выезда в эти города", - сказал Гордеев.

Как он отметил, конкретный перечень таких городов будет опубликован позже.

"Соответственно, нам нужно будет это обустроить (блокпосты - ред.) и обеспечить их эксплуатацию", - сказал председатель ОГА.

Как сообщалось, 26 ноября 2018 года Верховная Рада Украины приняла Закон "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в десяти областях - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой.