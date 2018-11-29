Во Львове частные перевозчики согласились бесплатно возить пенсионеров

Новости Украины: Частные автопредприятия, которые обслуживают городские автобусные маршруты, приняли решение при условии корректировки тарифа, осуществлять бесплатную перевозку пенсионеров.

Львовские частные перевозчики согласились на требование городского совета относительно бесплатной перевозки пенсионеров. Они будут делать это при условии корректировки тарифов на проезд в общественном автотранспорте.

"Уже долгое время в городе ведутся переговоры и дискуссии с перевозчиками. Сначала они требовали корректировки тарифа, угрожая остановить перевозки в городе. Позиция мэрии была четкой — минимальная корректировка тарифа возможно только при условии, что все частные перевозчики будут бесплатно возить пенсионеров. Понимаем, что растет заработная плата, затраты на топливо, но мы также должны учесть тот факт, что сегодня люди не готовы платить гораздо больше, особенно, пенсионеры", — отметил заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Андрей Белый.

По его словам, коммунальный перевозчик АТП-1 не прекращал оказывать бесплатную услугу пенсионерам даже несмотря на финансовые убытки.

Еще одно условие корректировки тарифа — это качество предоставления услуг.