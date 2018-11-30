СБУ пришла с обысками к митрополиту Киево-Печерской лавры

Новости Украины: Сотрудники СБУ проводят обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ (МП) Павла.

СБУ пришла с обысками по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ (МП) Павла.

Как сообщили в СБУ, обыски проходят в рамках расследования дела о разжигании межконфессиональной вражды.

"СБУ проводит обыски по месту проживания предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии (ст.161 УК Украины – ред.). Дело фактовое", - сообщили 30 ноября утром в СБУ.

"СБУ... проводит следственные действия в рамках уголовного производства по со. 161 УК... у предстоятеля", - рассказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов на брифинге в пятницу.

Ранее сообщалось, что Митрополит Павел (в миру Петр Лебедь) в сентябре этого года попал в базу Миротворца в раздел Чистилище.

Основанием для такого решения стало видео, где священник угрожает "божьим проклятием" тем, кто осмелится вернуть Украинской церкви Киево-Печерскую Лавру.