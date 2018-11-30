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В оккупированном Крыму до конца года развернут новые ЗРК "Панцирь-С"

В оккупированном Крыму до конца года развернут новые ЗРК &quot;Панцирь-С&quot;
13:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: До конца текущего года в оккупированном Крыму развернут новый дивизион комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия "Панцирь-С".

Начальник пресс-службы Южного военного округа РФ Вадим Астафьев сообщил, что новый дивизион комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия "Панцирь-С" будет развернут в Крыму до конца 2018 года.

На данный момент на полигоне в Астраханской области проходят стыковочные учебные стрельбы комплексов "Панцирь-С".

Генерал-лейтенант Виктор Севостьянов в июне сообщал, что  система ПВО Крыма будет усилена дивизионом "Панцирей". Дивизион комплексов "Панцирь-С" может насчитывать от 12 до 18 боевых машин.

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Комплексы "Панцирь-С" уже есть у российских военных в Крыму. В июне Черноморский флот сообщал о проведении учений в районе Керчи.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения, а также наземных и надводных угроз. Ранее сообщалось, что в 2019 году в Крыму начнется строительство новой радиолокационной станции (РЛС) "Воронеж-М" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Также в оккупированный Крым будет переведен зенитно-ракетный дивизион С-400 "Триумф".

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Крым, ПВО, Размещение, Панцирь-С, Новый дивизион комплексов, Комплексы противовоздушной обороны.
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