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Оккупанты глушили беспилотник СММ ОБСЕ на Донбассе

Оккупанты глушили беспилотник СММ ОБСЕ на Донбассе
16:23 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Беспилотник СММ ОБСЕ утратил сигнал GPS из-за создания помех со стороны оккупантов.

Беспилотный летальный аппарат СММ ОБСЕ, когда осуществлял контрольный полет в районе Степановки, временно утратил сигнал GPS из-за создания помех со стороны оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 29.11.2018, во второй половине дня 28 ноября, при осуществлении контрольного полета над районами вблизи Степановки севернее Донецка, БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно потерял сигнал GPS", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что по оценке наблюдателей Миссии нарушения в работе произошло, судя по всему, из-за глушения со стороны оккупантов.

Согласно информации, такие действия свидетельствуют о том, что руководству оккупантов есть что скрывать, поэтому они цинично пренебрегают Минского договоренностями и сознательно провоцируют обострение вооруженного конфликта на Донбассе. 

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Ранее сообщалось, что 20 ноября бойцы Операции Объединенных сил на Донбассе сбили очередной российский БПЛА. После подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 12:20, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ.

Украинские военные добавили, что, судя по обломкам и характерному парашюту с номером - это БПЛА "Орлан-10" производства Российской Федерации.

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ОБСЕ, БПЛА, СММ ОБСЕ, Степановка, Сигнал GPS.
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