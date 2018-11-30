Кирилловку накрыл мощный шторм, а в Азовском море - сильный ветер

Новости Украины: Сегодня, 30 ноября, в курортном поселке Кирилловка произошел сильный шторм, а в районе Арабатской стрелки из-за мощного ветра разлилось Азовское море.

В популярном курортном поселке Кирилловка, Запорожской области сегодня, 30 ноября, произошел сильный шторм. На спокойном до сего времени море появились огромные волны, которые с бешеной силой разбиваются о берег. Над самим поселком и морем нависают грозовые тучи. Море подтопило базы, расположенные на первой линии моря.

А в Херсонской области в районе Арабатской стрелки в результате мощного ветра разлилось Азовское море. Более того, на проезжей части автодороги "Геническ - Стрелково" образовался перелив протяженностью до 1 км.

Утром на место чрезвычайного события на дежурство выехало дежурное отделение пожарно-спасательной части. В Генической райгосадминистрации прошло заседание районной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором рассматривался вопрос о выделении горюче-смазочных материалов для спасательного подразделения.

По последним данным ГСЧС, дорожное движение не прекращено, чрезвычайных происшествий или пострадавших не зафиксировано. Однако, спасатели продолжают дежурить на случай оказания необходимой помощи населению.

Напомним, в субботу, 1 декабря, станет теплее, на севере, востоке, в центре и на юге сильный снег, в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях – снег с дождем. На западе ночью -9-16, днем -4-7, на севере и в центре ночью до -9, днем -4-6, на востоке ночью -7-9, днем до -4-6, на юге ночью до - 5, днем около 0.