В Украине изменили правила въезда иностранных журналистов в Крым

Новости Украины: Стало известно, что для въезда иностранных журналистов в оккупированный Крым понадобится специальное разрешение.

Иностранные журналисты смогут попасть в Крым по специальным разрешениям.

Об этом сообщает Министерство информационной политики Украины, которое совместно с Государственной миграционной службой и Госпогранслужбой на период действия правового режима военного положения определили обновленную инструкцию согласования въезда иностранных журналистов на территорию временно оккупированного Крыма.

"Въезд иностранных журналистов в Крым и выезд из него осуществляется по паспортному документу и наличию специального разрешения. Специальное разрешение - документ, который дает право иностранному журналисту въехать в Крым и выехать из него. Специальное разрешение является одноразовым, то есть позволяет только один въезд и выезд из Крыма", - говорится в обновленной инструкции.

Также сообщается, что для следующего посещения оккупированного Крыма необходимо получать новое специальное разрешение.

Согласно инструкции, иностранному журналисту сначала нужно обратиться в Министерство инфорполитики и получить письмо-согласование. Среди перечня необходимых документов - заявление по установленному образцу, оригинал подтверждающего письма от редакции, которое содержит данные о журналисте и цели посещения Крыма, копия и оригинал редакционного удостоверения, оригинал паспорта. Эти документы можно заблаговременно прислать в МИП по почте - [email protected]

Обращение иностранного журналиста МИП может рассматривать, согласно инструкции, "в течение нескольких рабочих дней", в отдельных случаях в случае необходимости согласования с госорганами сектора безопасности и обороны, срок рассмотрения заявления может быть увеличен.

По получении письма-согласования от МИП, иностранный журналист должен обратиться в территориальные органы ГМС и получить специальное разрешение.

Получив специальное разрешение, иностранный журналист имеет право на въезд и выезд только через следующие контрольные пункты: для автомобильного транспорта - "Каланчак", "Чаплинка", "Чонгар"; железнодорожного сообщения - "Херсон", "Мелитополь", "Вадим", "Новоалексеевка".

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 26 ноября приняла закон №9338 "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях, в том числе и на Николаевщине.