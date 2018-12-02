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В Одесской области спасатели освободили из снежных заносов более 20 авто

В Одесской области спасатели освободили из снежных заносов более 20 авто
18:28 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В связи с неблагоприятными погодными условиями к оказанию помощи населению привлекают подразделения службы спасения.

Впервые за многие десятилетия в Одесскую область зима пришла точно "по расписанию" — 1 декабря. Можно сказать, даже с некоторым опережением "графика": первые морозы и снегопад наблюдались на севере области еще в ноябре.

Однако именно с первых дней декабря температура резко снизилась, снегом накрыло уже весь регион, включая областной центр.

Спасатели совершили 16 выездов на ликвидацию последствий непогоды, к которым привлекалось 17 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.

Как сообщилось в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории региона подразделения службы спасения привлекаются к оказанию помощи населению.

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Отмечается, что по состоянию на утро 2 декабря подразделения управления совершили 16 выездов на ликвидацию последствий непогоды, к которым привлекалось 17 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.

Изъято и эвакуированы из снежных заносов 22 транспортных средства, в том числе 14 грузовиков, 4 легковых автомобиля, 3 пассажирских автобуса, автомобиль скорой медицинской помощи. Спасено 34 человека.

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Украина, Одесса, Погода, Одесская область, Снег, Погода в Украине, ГСЧС.
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