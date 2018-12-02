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Во Львовской области пограничники задержали четверых нелегалов из Бангладеш

Во Львовской области пограничники задержали четверых нелегалов из Бангладеш
19:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Во Львовской области сотрудники Госпогранслужбы задержали вчера, 1 декабря, гражданина Ганы и четверых граждан Бангладеш.

Задержан также их пособник - гражданин Ганы за нарушение пограничного режима. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, на четверых граждан Бангладеш составлены протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Они содержатся в пункте временного содержания отряда. На гражданина Ганы составлен протокол за нарушение пограничного режима и наложен штраф.

Отмечается, что о возможном незаконном пересечении границы сотрудники Госпогранслужбы узнали заблаговременно. Для этого вероятные участки движения правонарушителей были усилены дополнительными нарядами. Вскоре сотрудники оперативных подразделений Западного регионального управления на окраине н.п. Варяж Сокальского района остановили для проверки автомобиль Audi литовской регистрации.

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За рулем авто находился гражданин Ганы, который имел вид на жительство в Украине. Кроме того, выяснилось, что иностранец только что доставил в лесополосу 4 граждан Бангладеш.

Группа реагирования в составе пограничников отдела «Павловичи» Львовского отряда и военнослужащих оперативных подразделений Госпогранслужбы с помощью служебной собаки сразу вышли на след правонарушителей и недалеко от границы задержала 4-х мужчин. Они были без документов и назвались гражданами Бангладеш. Устанавливаются все детали правонарушения.

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Украина, Львовская область, Госпогранслужба, Государственная пограничная служба.
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