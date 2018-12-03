В пунктах пропуска на Донбассе в очередях застряли 250 авто

Новости Украины: В понедельник, 3 декабря, в контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в районе ООС в очередях ожидают 250 автомобилей.

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил находится 250 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" — 40/40; "Марьинка" — 0/40; "Новотроицкое" — 50/50; "Гнутове" — 15/15", — говорится в сообщении.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

В общем через КПВВ последовало 21,9 тысячи человек и 2,9 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 5235 человек и 705 транспортных средств;

"Марьинка" - 4710 человек и 890 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 4179 человек и 870 транспортных средств;

"Гнутово" - 1740 человек и 475 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 6010 человек.

За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 21,9 тысяч человек и 2,9 тысяч транспортных средств, добавили в ведомстве.