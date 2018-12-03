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В Николаеве опять стартует продажа судостроительного завода "Океан"

В Николаеве опять стартует продажа судостроительного завода &quot;Океан&quot;
12:34 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня, 3 декабря, в Николаеве третий раз будут пробовать продать судостроительный завод "Океан".

В Николаеве стартует очередная попытка продать с аукциона Николаевский судостроительный завод "Океан". Об этом на своей странице в Facebook сообщила ликвидатор завода Ирина Сербин.

 

"Меня еще вчера предупредили о возможных провокациях, попытках физически сорвать сегодняшний открыт публичный аукцион по продаже Николаевского судостроительного завода "Океан". И даже (не шучу) об угрозе физической расправы надо мной. Но я не отступлю. Потому что день сегодня – может войти в историю Николаева и Украины. Сегодня – некогда мощнейший судостроительный завод "Океан" имеет шанс начать возрождение", - написала Сербин.

Это уже будет третья попытка продать завод. Первые две не состоялись по причине якобы отсутствия желающих его купить.

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Как сообщалось ранее, согласно ЗУ "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" состоится продажа целостного имущественного комплекса ПАО НСЗ "Океан". Стартовая цена была определена по сумме всех кредиторских требований, которые составляют более 1,8 млрд гривень.

Первый открытый аукцион по продаже судостроительного завода был запланирован на 21 сентября 2018 года.

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Украина, Николаев, Аукцион, Океан, Николаевский судостроительный завод Океан, Завод Океан.
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