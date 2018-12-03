Военное положение в Украине: в одном из городов усилили пешее патрулирование

Новости Украины: В Харьковской области и самом городе усилили пеший патруль

В Харьковской области и в самом Харькове усилили пешее патрулирование, которое проводим полиция с привлечением приданных сил. Об этом сообщает начальник Управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции Украины в области Сергей Бирбасов на брифинге в Харькове.

"Нами усилено пешее патрулирование, как территории Харькова, так и населенных пунктов Харьковской области, особенно тех, которые примыкают к границе с Российской Федерацией. Там патрулируют сотрудники полиции с бойцами Национальной гвардии Украины... Работает около 27 мобильных постов и стационарные посты вокруг Харькова ", - сказал Бирбасов.

Как он отмечает, ежедневно в патрулировании и других превентивных мероприятиях задействуют около 1300 полицейских, что уже на полсотни сотрудников больше обычного.

При этом заместитель начальника управления СБУ в Харьковской области Юрий Рябуха заявил об отсутствии диверсионной и террористической угрозы на территории области.

"Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что оснований говорить об активизации каких-то эфемерных на данный момент диверсионных групп нет. Обстановка в регионе контролируемая. Диверсионной и террористической угрозы в данный момент не существует", - отметил Ю. Рябуха.