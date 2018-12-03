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На Житомирщине силовики пришли с обысками в соборы УПЦ МП

На Житомирщине силовики пришли с обысками в соборы УПЦ МП
16:43 Сегодня Телеграф Фото: wikipedia.org

Новости Украины: в Житомирской области правоохранители провели обыски в 8 помещениях УПЦ (МП).

В полиции Житомирской области подтвердили факт проведения обысков в ряде объектов Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Проводится 8 обысков в рамках расследования уголовного производства по статье 161 Уголовного кодекса Украины", - рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции Украины в Житомирской области в понедельник.

Вместе с тем, в пресс-службе ГУ Нацполиции уточнили, что обыски провели работники Следственного управления ГУНП и сотрудники Управления СБУ в области. В информации отмечается, что "провели 8 санкционированных обысков в зданиях и помещениях нескольких епархий региона".

"Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины в Житомире, Коростене, Овруче и столицы", - говорится в опубликованном в понедельник днем на сайте областного главка полиции сообщении.

СБУ пришла с обысками к митрополиту Киево-Печерской лавры

Ранее стало известно о том, что у священнослужителей УПЦ (МП) в Житомирской области проходят обыски в рамках того же фактового уголовного производства, по которому проводились следственные действия у митрополита Павла. По информации источника, обыски проводятся не только в Житомирской области.

Как сообщалось, 30 ноября 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павла в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды (ст.161 УК Украины).

В свою очередь информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) сообщил: "30 ноября 2018 года в 9 часов утра на территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры в с.Вороньки Бориспольского района Киевской области прибыли три автобуса с представителями СБУ с целью проведения обыска".

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СБУ, Житомирская область, УПЦ МП, Церковь, Обыски.
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