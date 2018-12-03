Военное положение в Украине: на основных трассах Винницы установили блок-посты

Новости Украины: На въездах в Винницу установили мобильные блок-посты с целью предотвращения антиобщественных проявлений.

На основных трассах Винницы установили мобильные блок-посты, в состав которых входят нацгвардийци и полиция, с целью безопасности и оперативной реакции в случае проявления правонарушений. Об этом сообщает сайт Национальной гвардии Украины.

"Работники полиции вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины проверяют подозрительные автомобили. Правоохранители выполняют служебно-боевые задачи на пяти мобильных блок-постах, в направлениях въезда в город на Хмельницком, Киевском, Турбовском, Гниванской и Немировской автодорогах", – говориться в сообщении.

Отмечается, что проверки на блок-постах имеют профилактическое направление, а меры связанны с усиленным вариантом несения службы.

Ранее сообщалось, что В Украине ввели военное положение в 10 областях, расположенных вдоль границы с РФ, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей. В список этих областей входит Винницкая область.

Причиной для введения военного положения в Украине послужила агрессия РФ по отношению к украинским судам. Напоминаем, что в районе Керченского пролива роспограничники обстреляли военные суда Украины, захватили три корабля и 24 моряка.