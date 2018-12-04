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Ситуация в пунктах пропуска утром 4 декабря: В очереди 210 авто

Ситуация в пунктах пропуска утром 4 декабря: В очереди 210 авто
09:58 Сегодня Телеграф Фото: Госпогранслужбы

Новости Украины: Во вторник, 4 декабря, все КПВВ открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме.

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне ООС по состоянию на утро вторника находятся 210 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 25/15", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 27600 человек и 3400 транспортных средств:

"Майорское" - 6090 5 человек и 760 транспортных средств;

"Марьинка" - 5510 человек и 1030 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5025 человек и 1030 транспортных средств;

"Гнутово" - 2340 человек и 555 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8685 человек.

Сутки на Донбассе: оккупанты били из минометов и пулеметов

Вчера пограничники Лисичанского отряда совместно с работниками фискальной службы из состава Объединенных сил в КПВВ "Станица Луганская" помешали попытке нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров, а именно - смартфонов, газового оборудования и обувь на общую сумму почти 26 000 гривен. Товар изъят представителями ДФС для принятия соответствующего правового решения.

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Украина, Госпогранслужба, Донбасс, КПВВ, ООС, Пункты пропуска на Донбассе.
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