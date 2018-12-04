Ситуация в пунктах пропуска утром 4 декабря: В очереди 210 авто

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне ООС по состоянию на утро вторника находятся 210 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 25/15", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки через КПВВ последовало 27600 человек и 3400 транспортных средств:
"Майорское" - 6090 5 человек и 760 транспортных средств;
"Марьинка" - 5510 человек и 1030 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 5025 человек и 1030 транспортных средств;
"Гнутово" - 2340 человек и 555 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 8685 человек.
Вчера пограничники Лисичанского отряда совместно с работниками фискальной службы из состава Объединенных сил в КПВВ "Станица Луганская" помешали попытке нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров, а именно - смартфонов, газового оборудования и обувь на общую сумму почти 26 000 гривен. Товар изъят представителями ДФС для принятия соответствующего правового решения.