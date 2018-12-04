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Омелян: РФ частично разблокировала украинские порты в Азовском море

Омелян: РФ частично разблокировала украинские порты в Азовском море
10:14 Сегодня Телеграф Фото: gdefon.com

Новости Украины: Россия частично разблокировала порты Бердянск и Мариуполь.

По состоянию на 3 декабря Российская Федерация частично открыла Керченский пролив для прохода в направлении украинских портов в Азовском море, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Да, частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Судна останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено", - заявил Омелян.

По его словам, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход – одно. Еще девять судов находятся у причалов в портах.

Глава Министерства инфраструктуры сообщил, что разблокировка украинских портов стала возможной благодаря скоординированным действиям власти, жесткой и однозначной международной реакции, а также вниманию со стороны иностранных медиа. Министр инфраструктуры сообщил, что накануне при участии заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко и руководителя Администрации морских портов Украины состоялась конференция с иностранными медиа. На ней украинская сторона рассказала о ситуации, которая сложилась в результате агрессии РФ в Керченском проливе.

Бердянский порт из-за блокады Керченского пролива сокращает работу

"Вчера вместе с заместителем Министра обороны Украины Анатолием Петренко и руководителем Администрации морских портов Украины мы сделали расширенную совместную пресс-конференцию в порту Мариуполя для иностранных медиа, где рассказали о нарушениях международного права со стороны Российской Федерации, экономических и геополитических угрозах от блокировки портов Азова, а также призвали международное сообщество выступить единым голосом в защиту демократии, мира и свободы в Украине", – сказал Омелян.

Омелян также выразил надежду на то, в ближайшие дни украинские порты полностью разблокируют, а следующим шагом станет освобождение украинских моряков.

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Украина, Азовское море, Россия, РФ, Керченский пролив, Бердянск, Мариуполь, Петр Порошенко, Владимир Омелян, Ситуация в Азовском море.
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