Туман и гололед на дорогах: куда водителям лучше не ехать

Новости Украины: В Укравтодоре сообщили, что продолжаются работы по обработке покрытия противогололедными материалами, проезд на дорогах государственного значения обечпечен.

В Украине по состоянию на 06:00 4 декабря местами ожидается небольшой дождь в большинстве западных областей, Киевский, Днепропетровской, Донецкой и Николаевской областях местами туман.

Средняя температура воздуха в северных, центральных от -1 ° до + 2 ° С, южных и западных областях колеблется от -1 ° до + 6 ° С, в восточных областях -6 ° -1 ° С.

"Утром в Украине, кроме крайнего запада, туман, видимость 200-500 м, местами гололедица, на Левобережье сложные отложения гололеда и изморози; на дорогах страны местами гололедица", - говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Продолжаются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог где есть угроза возникновения гололеда, сообщают в Укравтодоре.

Состояние покрытия на автодороге государственного значения местами мокрое. В Ивано-Франковской и Запорожской областях местами гололедица. В Луганской области заснеженное.

На перевальных участках дорог в Закарпатской области небольшой дождь. Температура воздуха от 0 ° С до + 2 ° С. Состояние покрытия мокрое, на Вышковском перевале заснеженное.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 284 единиц техники и 480 рабочих, в дежурном режиме - 1038 единиц техники и 1418 рабочих.