Трассу Киев-Чоп перекроют для ремонта: карта

Новости Украины: На трассе Киев - Чоп на два дня перекроют движение на аварийном участке для ремонта.

4 декабря частично, а 5 декабря полностью перекроют движение на аварийном участке трассы М-06 Киев-Чоп возле села Сусково Свалявского района в связи с ремонтом.

Об этом сообщает патрульная полиция Закарпатской области в Facebook.

Как информируют в полиции, 4 декабря водители смогут пересечь место проведения работ без особенных осложнений, не съезжая с данной трассы. Однако, уже 5 декабря (ориентировочно до 13.00) движение на участке дороги M - 06, от км 752 + 375 до км 753 + 775 будет полностью перекрыто.

Объезд этого отрезка трассы будет возможен через дорогу районного значения вблизи села Сусково.

В Укравтодоре сообщили, что продолжаются работы по обработке покрытия противогололедными материалами, проезд на дорогах государственного значения обечпечен.

По состоянию на 06:00 4 декабря местами ожидается небольшой дождь в большинстве западных областей, Киевский, Днепропетровской, Донецкой и Николаевской областях местами туман. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Продолжаются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог где есть угроза возникновения гололеда, сообщают в Укравтодоре.

Состояние покрытия на автодороге государственного значения местами мокрое. В Ивано-Франковской и Запорожской областях местами гололедица. В Луганской области заснеженное.