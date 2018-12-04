На передовой погиб еще один украинский боец

Новости Украины: 4 декабря на Донбассе в зоне проведения боевых действий погиб украинский военный, еще один получил ранения.

На Донбассе вследствие боевых действий в зоне проведения операции объеденных сил один украинский военный погиб и еще один был ранен. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины во вторник, 4 декабря.

"С начала этих суток российская вооруженная агрессия забрала жизнь еще одного украинского героя, 1993 г.р. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего защитника, а также его боевым побратимам… Кроме этого, в результате боевых действий получил ранение один украинский военный. Он эвакуирован в военный медицинский госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме того, на востоке Украины с полуночи по состоянию на 12:00 дня украинскими военными было зафиксировано четыре нарушения режима тишины со стороны боевиков.

"С 09.00 враг вел обстрел из стрелкового оружия возле Новозвановки на Луганском направлении. Кроме того, с 09.30 начались вражеские обстрелы на Донецком направлении. Оккупанты выпустили по нескольку мин из минометов калибра 82 мм в районе Водяного и Широкино. Также возле Водяного враг вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

В Минобороны отмечают, что обстановка в районе сдерживания вооруженной агрессии РФ на Донбассе остается под контролем Объединенных сил.