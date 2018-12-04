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Проход судов с агропродукцией в Азовском море разблокирован

Проход судов с агропродукцией в Азовском море разблокирован
17:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Проход судов с агропродукцией через порты в Азовском море разблокирован и работает в штатном режиме.

Перевалка зерна на суда через порты Мариуполя и Бердянска восстановлена и осуществляется в штатном режиме, говорится в сообщении на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Наши суда начали проходить в обе стороны через порты Мариуполя и Бердянска. Порты работают в штатном режиме, экспортные отгрузки происходят по плану", - сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в ходе очередного заседания Штаба по оперативному решению вопросов логистики в сельском хозяйстве.

По словам начальника Службы по организации работы портов ГП "Администрация морских портов Украины" Вячеслава Вороного, внутренние рабочие группы, которые были созданы для взаимодействия морских портов и станций "Укрзализныци", работают в ежедневном графике и все необходимые вопросы решаются оперативно. На сегодняшний день ни одному из терминалов не объявлено конвенции, то есть ограничений на прием грузов.

"По состоянию на 4 декабря перевалка грузов морскими портами уже составила 37,2 млн тонн, что практически равно прошлогоднему показателю за аналогичный период", - отметили в Минагропроде.

Как сообщалось со ссылкой на АМПУ, украинские морские порты "Бердянск" и "Мариуполь" могут увеличить перевалку грузов на 800 тыс. тонн в год в случае прекращении противоправных действий со стороны России.

Омелян: РФ частично разблокировала украинские порты в Азовском море

Ранее, Министерство инфраструктуры сообщило о разблокировании Керченского канала. Так, по состоянию на 3 декабря 2018 года прохода через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море на вход ожидали 17 судов, на выход - одно, еще девять судов находились у причалов портов.

До этого Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины сообщало, что в Черном и Азовском морях зафиксированы аварии морских судов вследствие блокирования РФ Керченского пролива. Утром 25 ноября РФ заблокировала проход по Керченскому проливу для украинского буксира "Яны Капу", двух катеров "Бердянск", "Никополь" и захватила эти суда с экипажами.

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Азовское море, Агропродукция, Максим Мартынюк, Судна.
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