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В Одессу будут направлены дополнительные подразделения Нацгвардии

В Одессу будут направлены дополнительные подразделения Нацгвардии
19:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Одессу будут направлены дополнительные подразделения Нацгвардии и специалисты Департамента защиты экономики Нацполиции.

Для стабилизации ситуации в Одессу будут направлены дополнительные подразделения Нацгвардии и специалисты Департамента защиты экономики Нацполиции. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

"Для стабилизации ситуации в Одессу будут направлены дополнительные подразделения Нацгвардии и специалисты Департамента защиты экономики Нацполиции", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодня, по словам председателя Нацполиции Сергея Князева, улицы Одессы патрулируют 600-800 силовиков, работает система видеонаблюдения. Изображение из около тысячи камер в онлайн-режиме передаются в ситуационные центры.

Председатель Нацполиции также предложил ряд мер, реализация которых позволит совместными усилиями правоохранительных органов качественно улучшить работу по противодействию преступности.

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"Предлагаю организовать проведение совместных совещаний территориальных правоохранительных органов с приглашением представителей судов с целью изучения причин длительного рассмотрения дел о преступлениях, совершенных в составе ОГ и ПО. Создать группу для анализа информации о совершении преступлений в отношении общественных активистов и контроля за ходом их расследования", - уточнил он.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что за последние месяцы Одесса превратилась в криминальную столицу Украины. По его словам, после совещания силовиков в Одессе было принято решение о проверке экономического сектора, для чего в Одессу приедут специалисты из других областей.

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Одесса, Нацгвардия, Нацполиция, Сергей Князев, Департамент защиты экономики Нацполиции.
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