ТКГ готовится к перемирию на Донбассе

Новости Украины: Перемирие может быть объявлено на Донбассе на новогодние праздники и Рождество.

Трехсторонняя контактная группа готовится к перемирию на Донбассе в связи с новогодними праздниками, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"В рабочей группе по безопасности участники продолжили рассмотрение дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и подготовку к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками", - сказал М.Сайдик журналистам во вторник в Минске по итогам заседания ТКГ.

Спецпредставитель сообщил, что в заседаниях ТКГ будет перерыв на четыре недели до середины января с 19 декабря. "И я очень надеюсь, что у нас будет действительно серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками", - отметил он.

Как сообщалось раньше, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию предоставить необходимое лечение захваченным у Керченского пролива украинским морякам.