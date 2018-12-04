ЕСПЧ требует у РФ предоставить медицинскую помощь украинским морякам

Новости Украины: ЕСПЧ принял решение указать России на необходимость предоставить медицинскую помощь пленным украинским морякам.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию предоставить необходимое лечение захваченым у Керченского пролива украинским морякам.

Такое решение в рамках новой межгосударственной жалобы Украины против России суд вынес во вторник, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе ЕСПЧ.

"Сегодня Европейский суд по правам человека принял решение указать правительству Российской Федерации в виде временной меры ... что оно должно обеспечить надлежащую медицинскую помощь пленным служащим ВМС Украины, которые в ней нуждаются, в частности тем, которые могли быть ранены в результате военно-морского инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что такое решение суд принял в ответ на срочное заявление украинской власти в соответствии с правилом 39 Регламента суда в контексте новой межгосударственной жалобы, поданной против России по статье 39 Европейской конвенции по правам человека.

Межгосударственная жалоба была подана Украины 29 ноября и зарегистрирована под номером 55855/18 "Украина против России".

Ранее ЕСПЧ обязал РФ предоставить всю информацию о пленных и основания для их содержания, но Россия этого не сделала.