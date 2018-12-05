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В Днепре приняли бюджет: откуда возьмут и на что потратят средства в 2019 году

В Днепре приняли бюджет: откуда возьмут и на что потратят средства в 2019 году
12:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Днепровский горсовет

Новости Украины: Днепровский горсовет принял бюджет на 2019 год с доходами и расходами в объеме более 14 млрд грн.

Днепровский горсовет принял бюджет на 2019 год с доходами и расходами в размере 14,038 млрд грн.

Как передает корреспондент, соответствующее решение было принято на сегодняшней очередной сессии горсовета.

Объем финансового ресурса бюджета на 2019 год на 7,3%, или на 900 млн грн больше по сравнению с 2018 годом.

Доходы общего фонда бюджета составят 12,562 млрд грн, специального - 1,476, в том числе бюджета развития - 1,237 млрд грн.

Расходы общего фонда бюджета составят 9,729 млрд грн, специального - 4,309 млрд грн.

Собственные доходы городского бюджета определены в сумме 9 млрд грн.

Основными источниками наполнения бюджета города является налог с доходов физических лиц (5 млрд грн), земельные налоги (1,6 млрд грн) и единый налог (1,3 млрд грн).

Трансферты из госбюджета достигнут 5 млрд грн, из них государственная субвенция на достройку метрополитена в Днепре - около 1,4 млрд грн.

Верховная Рада подтвердила принятие госбюджета на следующий год

На содержание муниципальных учреждений образования, культуры, спорта, молодежной политики, медицины и социальной сферы, а также соблюдение социальных гарантий для льготных категорий жителей города предусмотрено потратить 5,2 млрд грн. На сферу ЖКХ, благоустройство города и муниципальный транспорт запланировано направить 4,2 млрд грн.

Отмечается, что бюджет Днепра на 2019 год является сбалансированным.

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Госбюджет, Бюджет, Днепр, Горсовет Днепра.
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