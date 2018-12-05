В Хмельницкой области автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком

Новости Украины: В Хмельницкой области вблизи села Прибужское утром 5 декабря рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.

На автодороге М-12 вблизи села Прибугское Хмельницкого района Хмельницкой области сегодня утром, 5 декабря, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает полиция области.

Предварительно установлено, что 49-летний житель Каменца-Подольского, управляя рейсовым автобусом сообщением Каменец-Подольский - Старая Синева и двигаясь в направлении села Прибугское, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным грузовиком "Газель 3302" под управлением 52-летнего жителя Каменец-Подольского района.

"По предварительной информации, 6 пассажиров рейсового автобуса получили травмы. Для осмотра врачей и оказания необходимой медицинской помощи они были доставлены в Хмельницкую областную клиническую больницу. Сейчас окончательное количество пострадавших и степень тяжести полученных ими телесных повреждений устанавливается", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции.

Напомним, в Запорожской области на скользкой дороге маршрутка с пассажирами съехала в кювет и перевернулась. На момент аварии в автомобиле находилось 8 пассажиров.