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В Одессе проводят испытания десантно-штурмовых катеров "Кентавр"

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В Одессе проводят испытания десантно-штурмовых катеров &quot;Кентавр&quot;
14:36 Сегодня Телеграф Фото: navy.mil.gov.ua

Новости Украины: В Одессе военнослужащие морской пехоты проводят испытания десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр-ЛК", которые недавно прибыли в порт.

Бойцы 36-й бригады морской пехоты ВМС ВСУ проводят испытания в Черном море вблизи Одессы новых десантно-штурмовых катеров модели "Кентавр-ЛК". Об этом  сообщили в штабе ВМС ВСУ.

"Созданные на базе бронекатеров типа "Гюрза-М" десантно-штурмовые катера "Кентавр-ЛК" морпехи проверяют во время ходовых испытаний на устойчивость, а также снаряжение и систему вооружения. Позже катерам предстоит пройти государственные испытания", - отметил представитель ВМС ВСУ Василий Радчук.

"Кентавры" способны разместить на борту до 36 десантников, катера оснащены двумя пусковыми установками 80-миллиметровой реактивной системы залпового огня, двумя боевыми модулями с пулеметами калибром 12,7-мм, а также 40-миллиметровым гранатометом и системой для дымовых завес.

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Максимальная скорость десантно-штурмового катера до 50 узлов, что достигается двумя двигателями производства Новой Зеландии.

Экипаж катера состоит из пяти человек. Дальность плавания — не менее 500 миль. Длина десантно-штурмового катера - 24 метра, ширина 4,8 метра.

Как сообщалось, при спуске "Кентавра" на воду секретарь СНБО Александр Турчинов сказал, что "этот катер ничем не уступает катерам такого класса государств-членов НАТО". По словам Турчинова, "Кентавры" имеют систему стабилизации, позволяют вести меткую стрельбу, не уменьшая скорости хода катера.

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Украина, Одесса, Черное море, "Кентавр", Десантно-штурмовые катера.
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