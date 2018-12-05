В аэропорту Киева самолет наехал на автомобиль

Новости Украины: В международном аэропорту "Киев" (Жуляны) самолет авиакомпании "Моторсич" наехал на автомобиль наземного обслуживания воздушных судов.

В киевском аэропорту им.Сикорского самолет Як-40 наехал на автомобиль наземного обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Киев (Жуляны).

"5 декабря 2018 года самолет Як-40 (бортовой номер UR-MSX) авиакомпании "Мотор Сич", который должен был отправиться из Киева в Одессу в 9:50 (рейс M9254), наехал на автомобиль наземного обслуживания (наземный источник электропитания (генератор), который стоял рядом с самолетом и его обслуживал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту Як-40 находилось 19 пассажиров и 4 члена экипажа. В результате случившегося никто не пострадал.

По предварительным данным, экипаж самолета начал движение без команды на начало руления, в то время как наземный персонал еще не закончил все операции и автомобиль находился в зоне обслуживания. В результате инцидента самолет получил повреждения передней кромки крыла, а технический автомобиль перевернулся на бок.

Пресс-служба аэропорта сообщает, что рейс в Одессу отложен до 14:30. Пассажиры рейса сейчас находятся в зале ожидания терминала D для внутренних рейсов, им предложены напитки и бутерброды. Из Запорожья вылетел самолет, который доставит пассажиров к месту назначения. Продолжается расследование инцидента.