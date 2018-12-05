Скачать
Среда, 05.12.2018
Агрессия Москвы: Киев требует консультаций стран Будапештского меморандума
Агрессия Москвы: Киев требует консультаций стран Будапештского меморандума
Уничтожила цель на расстоянии 280 километров: как испытывали украинскую ракету &quot;Нептун&quot;
Как испытывали украинскую ракету "Нептун": фото и видео
Биатлон: туман помешал старту индивидуальной гонки в Поклюке
Биатлон: туман помешал старту индивидуальной гонки в Поклюке
Новый год 2019: что нужно сделать до 31 декабря
Новый год 2019: что нужно сделать до 31 декабря

На Оболони авария на тепломагистрали: без тепла почти 200 домов

На Оболони авария на тепломагистрали: без тепла почти 200 домов
15:25 Сегодня Телеграф Фото: Pixabay

Новости Украины: В результате повреждения на магистральном трубопроводе теплоснабжения будет приостановлена подача теплоносителя до 186 потребителей.

В связи с аварией на тепломагистрали в Оболонском районе Киева без отопления остались 160 домов, 16 дошкольных заведений и 10 школ, сообщает пресс-служба Оболонской районной госадминистрации.

"По информации КП "Киевтеплоэнерго" 5 декабря 2018 возникло повреждения на магистральном трубопроводе теплоснабжения по адресу: ул. Иорданская 26. Аварийно-восстановительные работы планируется провести сегодня, 5 декабря, в связи с чем будет временно приостановлена подача теплоносителя до 186 потребителей 160 жилых домов, 16 дошкольных учреждений и 10 школ района. Работы проводит аварийно-восстановительная служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", - сообщается на сайте.

  • вул. Йорданская ,9-г, 11, 11-а, 11-а,11-б, 9е(д/с), 11-д, 11-в, 11-г, 17, 17-а, 16, 18, 14, 14-а, 18-а, 16-а, 18б, 24б, 24б, 22б( сш), 22б, 22а (сш); 22, 24, 24а (сш),26, 26а, 22а,
  • площадь Оболонская,2, 8, 2б, 1, 3, 7;
  • просп. Оболонский, 2б-с/ш, 2а, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 12а, 12бд/с, 12-в (сш), 14-а, 14-б, 14-в, 14-а, 16, 16-а, 16а, 16б, 16в, 16г-д/с, 16, 14-д, 14е, 14ж, 14г-д/с, 16д-(сш), 16е, 18а, 18б, 18в, 18г, 22, 22а, 22б, 22, 22в, 20, 15, 15а, 15б, 15в(д/с), 9, 9а, 9а(сш), 11, 11а, 13, 7, 7б, 7в, 7г, 7а(д/с), 9б(сш), 5, 5а ;
  • вул. Тимошенко, 18, 18а (д/с) ,16, 2, 2а, 2в, 2г, 2б (сш), 4, 6, 6а, 12, 4б, 14, 2е, 2д, 2з;
  • вул. Александра Архипенко,1/12, 3, 3а, 1а (д/с), 56 (д/с), 5, 5а, 7/5;
  • просп. Героев Сталинграда, 9б (д/с), 11-б, 7б, 7, 7а, 15б, 13б (д/с), 9, 9а, 11, 11а, 19а, 17, 17а, 19, 25а, 23а (д/с), 27б, 25, 27а, 27, 27б,25б, 15а, 15, 13, 13а,
  • вул. Малиновского 28б, 32б, 30а(д/с), 28, 28а, 30, 32, 32а, 34в, 30в, 34/1в, 36, 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 23, 23, 27б, 27/23, 27/23а, 27(д/с), 1, 1б(д/с), 13, 13б, 15/3, 11, 1б(д/с), 13а, 13в (сш), 1а, 3, 3а, 7,5, 9, 3б, 7а, 2б

Работы планируется завершить уже сегодня, 5 декабря.

Напомним, в Киеве во вторник, 4 декабря, отключали холодную воду на 11 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Мужчины даже не догадываются: невероятные факты о девушках
узнайте больше

Все по теме:

Киев, Тепло, Оболонский район, Тепломагистраль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Четвероногие друзья: редкие породы собак, о которых мало кто знает
02 Историческое событие: названа дата объединительного собора украинских церквей
03 Кулинарные провалы, которые доведут вас до слез от смеха
04 Забавные неприятности, которые случились с девушками во время ухода за собой
05 Биатлон: мужская индивидуальная гонка сегодня не состоится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Историческое событие: названа дата объединительного собора украинских церквей
Названа дата объединительного собора
В Украину возвращаются морозы: в каких регионах похолодает
В Украину возвращаются морозы
Прием в ВУЗы в 2019 году: новые условия
Прием в ВУЗы в 2019 году: новые условия
Мужчины даже не догадываются: невероятные факты о девушках (Фото)
Мужчины даже не догадываются: невероятные факты о девушках (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь