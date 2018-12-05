На Оболони авария на тепломагистрали: без тепла почти 200 домов

Новости Украины: В результате повреждения на магистральном трубопроводе теплоснабжения будет приостановлена подача теплоносителя до 186 потребителей.

В связи с аварией на тепломагистрали в Оболонском районе Киева без отопления остались 160 домов, 16 дошкольных заведений и 10 школ, сообщает пресс-служба Оболонской районной госадминистрации.

"По информации КП "Киевтеплоэнерго" 5 декабря 2018 возникло повреждения на магистральном трубопроводе теплоснабжения по адресу: ул. Иорданская 26. Аварийно-восстановительные работы планируется провести сегодня, 5 декабря, в связи с чем будет временно приостановлена подача теплоносителя до 186 потребителей 160 жилых домов, 16 дошкольных учреждений и 10 школ района. Работы проводит аварийно-восстановительная служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", - сообщается на сайте.

вул. Йорданская ,9-г, 11, 11-а, 11-а,11-б, 9е(д/с), 11-д, 11-в, 11-г, 17, 17-а, 16, 18, 14, 14-а, 18-а, 16-а, 18б, 24б, 24б, 22б( сш), 22б, 22а (сш); 22, 24, 24а (сш),26, 26а, 22а,

площадь Оболонская,2, 8, 2б, 1, 3, 7;

просп. Оболонский, 2б-с/ш, 2а, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 12а, 12бд/с, 12-в (сш), 14-а, 14-б, 14-в, 14-а, 16, 16-а, 16а, 16б, 16в, 16г-д/с, 16, 14-д, 14е, 14ж, 14г-д/с, 16д-(сш), 16е, 18а, 18б, 18в, 18г, 22, 22а, 22б, 22, 22в, 20, 15, 15а, 15б, 15в(д/с), 9, 9а, 9а(сш), 11, 11а, 13, 7, 7б, 7в, 7г, 7а(д/с), 9б(сш), 5, 5а ;

вул. Тимошенко, 18, 18а (д/с) ,16, 2, 2а, 2в, 2г, 2б (сш), 4, 6, 6а, 12, 4б, 14, 2е, 2д, 2з;

вул. Александра Архипенко,1/12, 3, 3а, 1а (д/с), 56 (д/с), 5, 5а, 7/5;

просп. Героев Сталинграда, 9б (д/с), 11-б, 7б, 7, 7а, 15б, 13б (д/с), 9, 9а, 11, 11а, 19а, 17, 17а, 19, 25а, 23а (д/с), 27б, 25, 27а, 27, 27б,25б, 15а, 15, 13, 13а,

вул. Малиновского 28б, 32б, 30а(д/с), 28, 28а, 30, 32, 32а, 34в, 30в, 34/1в, 36, 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 23, 23, 27б, 27/23, 27/23а, 27(д/с), 1, 1б(д/с), 13, 13б, 15/3, 11, 1б(д/с), 13а, 13в (сш), 1а, 3, 3а, 7,5, 9, 3б, 7а, 2б

Работы планируется завершить уже сегодня, 5 декабря.

Напомним, в Киеве во вторник, 4 декабря, отключали холодную воду на 11 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения.